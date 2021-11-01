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Маск готов продать акции Tesla, чтобы решить проблему голода. Но с условием

Мир

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать часть акций своей автомобильной компании, чтобы внести вклад в решение проблемы голода на Земле.

Маск готов продать акции Tesla, чтобы решить проблему голода. Но с условием

Так предприниматель отреагировал на призыв директора Всемирной продовольственной Программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли к миллиардерам "сделать шаг вперёд сейчас, только один раз" и пожертвовать $6,6 млрд, чтобы спасти 42 миллиона голодающих на планете.

Маск заверил, что более чем готов пожертвовать необходимую сумму, если Бисли:

  • объяснит ему, как заявленная сумма решит проблему глобального голода;
  • создаст бухгалтерский отчёт, чтобы общественность могла видеть, как будут потрачены эти миллионы.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Илона Маска оценивается в $311 млрд, соответственно, $6 млрд — 2% его состояния.

Напомним, ранее ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединённых Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.

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Илон Маск: гений, бизнесмен или шарлатан?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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