Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что готов продать часть акций своей автомобильной компании, чтобы внести вклад в решение проблемы голода на Земле.
Так предприниматель отреагировал на призыв директора Всемирной продовольственной Программы (ВПП) ООН Дэвида Бисли к миллиардерам "сделать шаг вперёд сейчас, только один раз" и пожертвовать $6,6 млрд, чтобы спасти 42 миллиона голодающих на планете.
Маск заверил, что более чем готов пожертвовать необходимую сумму, если Бисли:
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Илона Маска оценивается в $311 млрд, соответственно, $6 млрд — 2% его состояния.
Напомним, ранее ВПП ООН и Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) Объединённых Наций выпустили доклад, в котором отмечалось, что ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью может произойти с августа по ноябрь этого года в 23 районах мира, которые включают 28 государств. Речь шла об Афганистане, Гаити, КНДР, Колумбии, Мьянме, Нигерии, Сирии и еще целом ряде стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Америки.
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