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Ким Чен Ын: ситуация сегодня не менее сложная, чем во время Корейской войны

Мир

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, выступая на церемонии, посвященной 68-й годовщине Корейской войны, заявил, что его страна сталкивается с военными трудностями во время глобальной пандемии.

Ким Чен Ын: ситуация сегодня не менее сложная, чем во время Корейской войны

"Мы сталкиваемся с трудностями и лишениями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом здравоохранения и длительной изоляцией, не менее сложными, чем-то, что было во время войны, — сказал Ким Чен Ын с трибуны, установленной у подножия Памятника Победоносной Освободительной войне Отечества в столице Пхеньяне во вторник.

Северокорейский лидер пообещал, что "точно так же, как поколение победителей… наше поколение продолжит эту прекрасную традицию и превратит этот трудный решающий период в еще более великую новую победу”.

К слову, Ким не в первый раз признает, что его страна переживает тяжелый период. В апреле он назвал это "худшим в истории”, а в прошлом месяце верховный лидер предупредил, что продовольственная ситуация в стране "становится напряженной”, но объяснил это последствиями прошлогоднего тайфуна.

По данным южнокорейских СМИ, цены на продовольствие на Севере Страны взлетели до небес:

  • килограмм бананов стоит $45.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана даже призвал Совет Безопасности ООН в прошлом году пересмотреть международные санкции, введенные против страны в связи с ее ядерными и ракетными разработками, чтобы избежать голода.

COVID

Пхеньян официально заявляет, что у него нет случаев заболевания коронавирусом и что вирус побежден.

Однако эту информацию трудно проверить, поскольку коммунистическое государство изолировало себя от мира, запечатав свои границы и войдя в строгую изоляцию более года назад.

Сообщения в южнокорейских и японских СМИ оспаривают утверждение Пхеньяна о том, что страна свободна от COVID, и указывают на недостаточное тестирование.

ДЛЯ СПРАВКИ

 

Национальная конференция ветеранов войны состоялась в ознаменование подписания перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, в ходе которого Север при поддержке Китая воевал против поддерживаемой США Южной Кореи. Конфликт, быстро переросший в "войну на истощение", унес жизни более 33 000 американских и 400 000 северокорейских солдат.

Церемония в Пхеньяне впервые прошла на открытом воздухе, несмотря на температуру около 35 градусов и высокую влажность. Она включала выступления официальных лиц и фейерверк. Судя по фотографиям с места событий, никто в толпе не носил масок и не следовал правилам социального дистанцирования.

Корейский полуостров технически остается в состоянии войны, поскольку обе Кореи никогда не подписывали реального мирного договора, и их отношения остаются напряженными.

Во вторник Пхеньян и Сеул восстановили каналы связи, которые оставались закрытыми более года, в знак оттепели между соседями.

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Пхеньян - Сеул: новое сближение
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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