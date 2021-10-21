Центробанк ограничит количество выдаваемых гражданам кредитов

Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам. Соответствующие поправки в законодательство РФ накануне приняла Госдума.

Данная мера направлена на снижение угроз финансовой стабильности РФ, сообщается в документе.

Законопроект должен уменьшить количество потребительских кредитов, выдаваемых неплатежеспособным гражданам.

Ограничения не будут распространяться на кредиты, выдаваемые предпринимателям, ипотечные кредиты и займы под залог транспортного средства. Позже Центробанк опубликует список конкретных ограничений.

Также банки и микрофинансовые организации должны будут сообщать клиентам об ограничениях, введённых ЦБ.

Если закон будет принят, то он ступит в силу с 1 января 2022 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.