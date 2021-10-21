Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам. Соответствующие поправки в законодательство РФ накануне приняла Госдума.
Данная мера направлена на снижение угроз финансовой стабильности РФ, сообщается в документе.
Законопроект должен уменьшить количество потребительских кредитов, выдаваемых неплатежеспособным гражданам.
Ограничения не будут распространяться на кредиты, выдаваемые предпринимателям, ипотечные кредиты и займы под залог транспортного средства. Позже Центробанк опубликует список конкретных ограничений.
Также банки и микрофинансовые организации должны будут сообщать клиентам об ограничениях, введённых ЦБ.
Если закон будет принят, то он ступит в силу с 1 января 2022 года.
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