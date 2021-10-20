Минэкономики ФРГ сочло спекуляциями упрёки в адрес России по поводу цен на газ

В Минэкономики Германии заявили, что ведомство не участвует в спекуляциях о том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ. В министерстве подчеркнули, что все договоры соблюдаются.

"Нет одной причины (повышения цен на газ), но имеют место несколько факторов", — заявила представитель ведомства Беате Барон. В частности, она отметила рост спроса на энергоресурсы в Азии. "Есть много спекуляций касательно позиции России, я не участвую в них, но могу сказать, что долгосрочные договоры соблюдаются", — подчеркнула Барон.

Это заявление прозвучало на фоне обвинений, высказанных сопредседателем партии "Зелёные" Анналеной Бербок в адрес России. Стоит заметить, что её называют кандидатом в канцлеры (что вряд ли) и на пост министра иностранных дел (а вот это возможно) нового правительства Германии. Бербок заявила, что Россия ведёт "игру в покер":

"Нынешние высокие цены на газ являются прежде всего результатом высокого спроса и низкого предложения. При этом можно наблюдать и игру России в покер: поставки газа существенно сократились".

Что интересно, и Анналена Бербок признаёт соблюдение Россией контрактов на поставки газа в Европу. Однако "газохранилища сравнительно пусты". А раз "газохранилища сравнительно пусты", то это может означать некие интриги со стороны России.

"Это могло быть сделано намеренно с российской стороны, чтобы таким образом добиться скорейшего ввода в эксплуатацию "Северный поток-2", хотя не все юридические требования выполнены. Это стратегическое решение "Газпрома" против европейцев", — заявила Бербок.

При этом сопредседатель партии "Зелёных" подчеркнула, что в рамках соблюдения европейского энергетического права оператор "Северного потока-2" и компания, поставляющая газ, должны быть разными компаниями.

"Пока это один и тот же концерн, разрешение на эксплуатацию не может быть выдано", — подчеркнула Бербок.

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