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Чиновники от экономики загонят страну в Великую депрессию похлеще американской

Экономика » Финансы » Деньги

Несмотря на все оптимистичные прогнозы экономистов, пандемия всё же внесла коррективы в бюджеты российских семей. И власти страны, включая президента, открыто говорят про то, что доходы россиян падают.

Чиновники от экономики загонят страну в Великую депрессию похлеще американской

Напомним, что а октябре Минэкономразвития, пересмотрев прогноз по инфляции на текущий год обнаружило, что она повысилась с 5,8% до 7,4%. Глава ведомства Максим Решетников тогда объяснил это отклонение продовольственными ценами, так как сильно подорожали плодоовощная продукция и мясо. И констатация того, что так "происходит во всем мире" — утешение довольно слабое.

Поправить положение финансисты во главе с Росстатом предлагают путем привлечения россиян к процессам инвестирования. То есть, перефразируя героя популярного советского фильма: "граждане, вкладывайте деньги в акции".

Учитывая, что для нашего народа биржевые процессы — "тёмный лес", инвестирование — игра с непредсказуемым результатом, считает Дмитрий Любомудров, член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП):

"Вы не знаете — что упадет, что поднимется, какие активы будут оставаться ликвидными, а какие компании могут разориться", — сказал он, комментируя инициативу Росстата изданию "Свободная Пресса".

Напомним, в замглавы статистического ведомства Дмитрий Кенчадзе ранее заявил о намерении "включить инвестиции на бирже в расчет реальных доходов граждан".

Практик же Любомудров считает инициативу не просто неправильной, а даже вредной.

"Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке к концу 2020 года составляла примерно шесть триллионов рублей. А это — четверть бюджета, серьезные деньги. Однако никакими доходами населения инвестиции не являются. По крайней мере, треть брокерских счетов являются пассивными", — отметил он, уточнив, что идея-то, в общем, не нова. — Начиная с 90-х годов прошлого века либералы-западники из экономического сектора правительства пытаются втянуть россиян в абсолютно не свойственные нашей стране модели".

По словам эксперта ТПП, чиновники вместо того, чтобы реально озадачиться проблемой падения доходов людей и сделать хоть что-то, дабы ситуацию исправить, "пытаются играть цифрами, создавая видимость роста доходов".

"Этой инициативой Росстат пытается втянуть всех в фондовые "пузыри", в спекуляции вместо того, чтобы создавать рабочие места и увеличивать доходы и сбережения домохозяйств. А это может кончиться обвалом, такой же "великой депрессией", которая была в Америке с 1929 по 1933 годы. И которая может наступить теперь и в России по вине псевдо-экономистов", — подчеркивает Любомиров.

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Автор: Ольга Лебедева
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