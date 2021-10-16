Инфляция и бедность: внутренние вызовы требуют асимметричного ответа

Представители власти в России не устают повторять, что нет у них главней задачи, чем подъём доходов граждан страны. К сожалению, реально доходы растут лишь у кучки сверхбогатых. Что касается основной массы населения — их доходы заметно подтачивает инфляция. Во многом это общемировое явление, вызванное последствиями пандемии, но есть и своя российская специфика.

В октябре Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции на 2021 год в сторону повышения — с 5,8 до 7,4 процентов. По словам министра Максима Решетникова, на 90% это отклонение объясняется продовольственными ценами, так как значительно подорожали плодоовощная продукция и мясо. В частности, непогода вызвала отставание по сбору урожая. Себестоимость производства мяса пошла вверх в связи с тем, что подорожали кормовое зерно, транспорт, стоимость рабочей силы и т. д. В России, как и во всём мире, на цены негативно влияет разрыв цепочек производства, переработки и транспортировки сельхозпродукции.

К примеру, на протяжении нескольких месяцев в США потребительские цены, согласно индексу CPI, "стабильно" держатся на уровне 5,4%, чего там не видели со времён кризиса 2008 года. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, ожидания американцев в отношении роста инфляции в августе находятся на уровне 5,2%, что является рекордным значением за всё время наблюдений с 2013 года.

Руководитель по инвестициям крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Боб Принс считает естественными попытки Центробанков справиться с ростом цен, но предостерегает против жёстких мер по сдерживанию инфляции, поскольку они могут привести к падению финансовых рынков и подорвать восстановление экономики. Рост цен обусловлен объективно существующей нехваткой ресурсов, но, выбирая из двух зол, финансист Принс готов выбрать инфляцию.

Очевидно, такой же логикой руководствуются в Вашингтоне, когда время от времени поднимают планку госдолга США. Недавно первая экономика в мире оказалась на самом краю финансовой пропасти: только решение конгресса, вынужденного увеличить потолок госдолга на $480 млрд — до $28,9 трлн, позволило отодвинуть на время потенциальную угрозу дефолта по государственным обязательствам. Соединённые Штаты живут явно не по средствам, что накладывает негативный отпечаток на всю глобальную экономику.

Как отметил на днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность оказывают на нас своё влияние и "являют собой гнёт для цен". Россия не может жить в замкнутом контуре: можно амортизировать негативный процесс, но полностью его исключить не может ни одна страна, считает Песков. В этой связи можно вспомнить высказывания президента Владимира Путина в рамках "Российской энергетической недели" о том, что цены на продовольствие растут как в России, так и во всём мире. И это при том, что "все банки в мире печатают деньги, как фантики", а наш Центробанк — нет.

Плохая погода и эффект переноса

По данным Всемирной продовольственной организации (ФАО), индекс цен на основные продовольственные товары (пшеница, сахар, мясо, молоко, растительные масла) в минувшем сентябре вырос на 1,2% и достиг 130 пунктов. Если брать за точку отсчёта сентябрь прошлого года, то среднее значение индекса выросло на треть. Есть о чём задуматься, ведь цены на продовольствие в текущем году достигли максимума с 2011 года. Подорожали на глобальном рынке пшеница (на 41%), растительные масла (60%), сахар (53,5%), мясо (26,3%) и молочная продукция (15,2%).

Причины для подорожания могут быть разными: в мире сократилось предложение говядины и баранины, Бразилия стала производить больше биотоплива и меньше сахара, производство пальмового масла пострадало из-за проблем с притоком трудовых мигрантов. Низкий урожай пшеницы и незначительный её экспорт из основных стран-производителей был вызван засушливым летом. В нашей стране в сентябре больше всего выросли в цене овощи. По оценкам Минэкономразвития, за последний год морковь подорожала на 35%, картофель — на 59,1%, а капуста — аж на 81,5%! Говорят, что в этом виноваты ранние заморозки.

Вспоминается советский анекдот: основные препятствия для сельского хозяйства страны — это весна, лето, осень и зима.

Несмотря на успехи в импортозамещении, сырьё и материалы для нашего сельского хозяйства и пищевой промышленности чаще всего закупаются за границей, отмечает заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Производители закладывают рост затрат на сопутствующие издержки в цену готовой продукции — так происходит эффект переноса.

В Минэкономразвития не собираются сидеть сложа руки и скоро предложат новые меры для борьбы с продовольственной инфляцией. При этом Максим Решетников исключил введение экспортных пошлин или заморозку цен на отдельные товары. Представители малого и среднего бизнеса, который больше всего страдает из-за инфляции, предпочли бы помощь фермерам и производителям мяса в виде компенсации части затрат на производство продукции, как это уже делается в мукомольной промышленности и секторе производства хлебобулочных изделий.

Рецепт от РАН для денежных властей

Как известно, за самочувствие рубля у нас в стране отвечает Центробанк. Мегарегулятор борется с инфляцией, как может: с начала года он постепенно — в пять подходов — поднимал ключевую ставку и довёл её до 6,75%. Есть надежда, что таким образом удастся несколько охладить потребительскую активность и притормозить инфляцию, так как избыточная денежная масса будет изыматься из оборота и перенаправляться на банковские депозиты. Но есть обратная сторона медали, о которой не устают напоминать некоторые наши экономисты с именем: безоглядная борьба с инфляцией лишает экономику живительных финансовых потоков и ставит крест на её росте.

Свой рецепт оздоровления российской экономики, охваченной "жаром инфляции", предложили учёные Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. В специальном докладе эксперты призвали сдерживать цены не штрафами и другими административными способами, а путём укрепления рубля. Текущий курс рубля не способен защитить российских производителей, зато тормозит развитие ключевых секторов экономики. Слабый рубль создаёт дополнительное давление на цены, так как к внешней инфляции добавляется внутренняя.

Укрепление рубля, которое является первейшей обязанностью ЦБ РФ, привело бы не только к стабилизации цен, но и поддержало бы производства и компании, использующие иностранное технологическое оборудование и импортные комплектующие. Однако учёные РАН с сожалением отмечают некоторый разлад в действиях наших денежных властей. В то время как Центробанк повышал ключевую ставку, Минфин, действуя в рамках бюджетного правила, покупал доллары, укрепляя тем самым американскую валюту, а не свою родную. Получается, власти одной рукой стараются поддержать курс рубля, а другой — давят на российскую валюту.

Российская экономика удивляет своими парадоксами. При профиците бюджета и рекордных золотовалютных резервах власть не может совладать с инфляцией и сдвинуть с места ситуацию с бедностью. Запад объявил нам войну санкций, а большинство наших бизнесменов прикипело всем сердцем к западным оффшорам и не желает репатриироваться. Правительство на словах делаёт всё, чтобы повысить благосостояние населения, но кучка миллиардеров богатеет, а миллионы бедных нищают. Видимо, все методы, описанные в учебниках "Экономикс", доказали свою тщетность в российских условиях и пора дать вызовам, стоящим перед страной, асимметричный ответ.

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