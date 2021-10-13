Путин рассказал о переживаниях властей из-за увеличения числа бедных в России

Президент России Владимир Путин заявил, что власти страны очень переживают из-за падения доходов населения. При этом российский лидер отметил, что доходы у людей упали во всем мире.

Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, президент отметил, что есть проблемы в российской экономике. Говоря о падении доходов населения, президент подчеркнул, что "мы очень переживаем на этот счет". По его словам, российские власти выстраивают работу таким образом, "чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к росту доходов населения".

Выступая перед депутатами Госдумы VIII созыва 12 октября, Владимир Путин заявил, что главным врагом российского общества и угрозой стабильного развития страны являются низкие доходы миллионов граждан.

Владимир Путин назвал базовой задачей повышение доходов граждан, "создание рабочих мест во всех регионах страны, дальнейший рост экономики, изменение ее структуры, поддержка высокотехнологичных отраслей, снятие барьеров, все еще ограничивающих развитие малого бизнеса".

После чего дал правительству и депутатам поручения:

в течение месяца разработать новые меры социальной поддержки граждан в условиях повышенной инфляции,

проиндексировать материнский капитал с 2022 года по фактической инфляции за прошлый год,

сформировать целостную систему поддержки семей с детьми,

проиндексировать в 2022 году по фактической инфляции соцывыплаты из федерального бюджета.

Согласно данным статистики, за последние семь лет реальные доходы российских граждан упали на десять процентов и это падение продолжается. По оценкам Счетной палаты РФ, благосостояние населения России сейчас находится на уровне 2010-2011 годов.

По мнению экспертов, многолетнее падение доходов связано с общей деградацией структуры доходов населения. Доля собственных источников дохода среднестатистического гражданина сокращается, тогда как доля выплат от государства увеличивается.