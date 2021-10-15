Банки России вводят новые правила по денежным операциям. Теперь за перевод средств со своей карты на карту сторонней кредитной компании взимается небольшая комиссия, сообщают "Известия".
Обновленные тарифы уже начали действовать в "Альфа-банке" и "ОТП Банке".
Сейчас комиссия за переводы в "ОТП Банке" составляет 2% и не может превышать 90 рублей, выяснили "Известия". Однако на официальных сервисах организации этой информации пока нет.
В "Альфа-банке" за отправление денежных средств клиенту сторонней кредитной компании придется оплатить комиссию в размере 1,95% (минимум 30 рублей).
Вместе с тем "Сбербанк", "Открытие", "Райффайзенбанк" и "Росбанк" пока не вводили комиссионные платежи для своих клиентов. Переводы в этих организациях остаются бесплатными.
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