Банки начали взимать комиссию за переводы на карты других кредитных организаций

Банки России вводят новые правила по денежным операциям. Теперь за перевод средств со своей карты на карту сторонней кредитной компании взимается небольшая комиссия, сообщают "Известия".

Обновленные тарифы уже начали действовать в "Альфа-банке" и "ОТП Банке".

По предварительным данным, изменения связаны с ужесточением контроля за операциями со стороны сотрудников Центробанка РФ.

Сейчас комиссия за переводы в "ОТП Банке" составляет 2% и не может превышать 90 рублей, выяснили "Известия". Однако на официальных сервисах организации этой информации пока нет.

В "Альфа-банке" за отправление денежных средств клиенту сторонней кредитной компании придется оплатить комиссию в размере 1,95% (минимум 30 рублей).

Вместе с тем "Сбербанк", "Открытие", "Райффайзенбанк" и "Росбанк" пока не вводили комиссионные платежи для своих клиентов. Переводы в этих организациях остаются бесплатными.

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