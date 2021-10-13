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Автор Александр Шторм

Силовики и банки заблокируют карты за переводы. Список причин

Экономика

МВД и ФСБ получат полномочия приостанавливать операции по банковским счетам и картам моментально — во внесудебном порядке. Законопроект авторства специалистов Росфинмониторинга обнародован на Федеральном портале проектов правовых актов.

Силовики и банки заблокируют карты за переводы. Список причин

Такие решения будут реализованы при подозрении, что счет используется для отмывания денег или в целях финансирования терроризма.

Также внимание специалистов по безопасности могут привлечь планы "нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры" (проще говоря — митинги и перекрытия дорог), незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ.

Россиян будут уведомлять о блокировке в течение 24 часов. Такие меры в основном применяются для противодействия преступным группам. Как пояснил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, подобные операции требуют как минимум ручного администрирования, учитывая все вводные.

Эксперты отнеслись к инициативе по-разному.

Идея блокировать банковские карты плоха тем, что не подкреплена действительностью, считает президент Союза адвокатов России Игорь Трунов. По его словам, нужно налаживать профилактическую работу правоохранительных органов, а не гоняться за держателями карт.

Росфинмониторинг таким образом переложил ответственность еще на массу ведомств. К тому же, вероятность окончательного принятия этого законопроекта мала. Хотя возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний никто не отрицает.

Также блокировать переводы, счета и карты будут банки и ФНС.

Причинами блокировки будут являться такие факторы, как большое количество плательщиков и (или) получателей средств в день. "Есть шанс попасть на контроль и тем, кто собрал деньги на подарок коллеге или, например, на оплату школьной экскурсии" — переживают в соцсетях.

Будут "под колпаком" интернет-магазины и те, кто предлагает перевести деньги на карту физического лица для оплаты товаров или услуг — например, фрилансеры, домашние мастера и мастерицы, таксисты, производители "тортиков и мыла", и т. д.

Подозрительными будут казаться 30 и более действий, включая: зачисление, списание, снятие наличных или увеличение/уменьшение остатка денежных средств. Сюда автоматически, возможно, попадают и курьеры, которые 30 раз приложили свою банковскую карту к турникету для прохода в метро.

Нежелателен оборот между физлицами на сумму более ста тысяч рублей в день и более одного миллиона рублей в месяц. Если между зачислением денежных средств и списанием по тому же счёту прошло менее одной минуты, то это тоже повод для блокирования карты.

ЦБ считает, что если в течение недели средний остаток денег на счёте на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объёма операций, то это однозначный признак возможных противоправных действий. А уж если по карте нет списаний для оплаты коммунальных услуг, услуг связи, то она будет считаться "картой для переводов и обнала" и окажется под прицелом сразу же.

Но по сути чтобы избежать внезапной блокировки, россиянам придется каждое свое действие оценивать с точки зрения банковского контроля. То есть полностью пересмотреть свои схемы расчетов, подытожили аналитики.

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