Экономист: позиции доллара постепенно подрывают евро и юань

Сегодня доллар продолжает оставаться крупнейшей валютой, однако в последние годы его позиции стали подрывать евро и юань, а также санкционная политика США. Об этом заявил экономист Антон Табах в интервью Телеканалу "360".

Эксперт подчеркнул, что доллар всегда пользовался популярностью, ведь американские государственные облигации считаются самым надёжным долгом. Кроме того, операции в долларах являются простыми и одинаковыми по всему миру.

Вместе с тем в наши дни обстановка на валютном рынке начала меняться.

"Этот процесс очень долгоиграющий, поэтому речь не идёт о том, что что-то случится завтра, через три месяца, полгода или год, — это практически гарантировано", — отметил Табах.

На позициях доллара также сказываются санкции, осложнение взаимодействия с американской финансовой системой, политические ограничения. Тем не менее масштабные изменения стоит ожидать лишь на отрезке в несколько десятков лет.

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