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Экономист рассказал, когда наличные деньги станут атавизмом

Экономика » Финансы » Деньги

За последние 10 лет в России "прижились" и стали активно использоваться безналичные расчёты с использованием банковских карт. Количество транзакций на душу населения выросло аж в 30 раз. Это, как утверждают аналитики Consulting Group, дало основание включить нашу страну в список "приближающихся к безналичной экономике".

Экономист рассказал, когда наличные деньги станут атавизмом

То есть, проще говоря, есть шанс, что в скором времени наличные деньги вообще станут атавизмом.

Когда же — теоретически — сие может произойти? По мнению Петра Заборцева, экономиста, директора по инновациям в компании "ОС-Центр", ждать осталось недолго.

Об этом он рассказал в интервью "Народным Новостям", подчеркнув, что отдавать предпочтение безналичным платежам — устойчивый мировой тренд.

"Люди в России все чаще предпочитают безналичные расчеты. Использовать карточки удобно. А для экономики — еще и выгодно, так как сокращаются непродуктивные транзакционные издержки", — пояснил экономист.

То есть, чем реже покупатели товаров и услуг рассчитываются за них "наличкой", тем проще, дешевле и эффективней становятся товарно-денежные отношения.

"С экономики снимается множество барьеров, лишних действий. Безналичная экономика дает возможности беспрецедентной прозрачности, которая сможет обеспечить резкий рост доходов, стабильность и благосостояние. Если все операции возможно отследить, то потребность в ручном контроле, перепроверке, большом количестве учетных документов не требуется. Весь контроль -автоматический. Это высвободит огромные ресурсы", — говорит предприниматель.

Что надо сделать

По словам Заборцева, чтобы полностью уйти от наличных, России нужно развивать свои собственные расчетные и платежные системы, внедрять отечественные сервисы во все аспекты экономических отношений.

То есть создать собственную национальную расчетную систему.

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Своими словами. Безналичные платежи
Автор: Ольга Лебедева
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