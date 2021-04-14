Доля безналичных расходов россиян достигла нового рекорда

В первом квартале 2021 года доля безналичных расчётов в расходах россиян достигла нового рекорда — 59,4%. Об этом свидетельствуют данные "Сбериндекса" и "Чекиндекса" компании "Платформа ОФД".

Более того, рост доли оказался максимальным с 2018 года и даже превысил "динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса". Так, по сравнению с предыдущим кварталом доля выросла на 3,5 процентного пункта, по сравнению с первым кварталом 2020 года — на 6,3.

Стоит отметить, что рост доли безналичных платежей по сравнению с четвёртым кварталом 2020 года зафиксирован почти во всех категориях товаров, за исключением электроники и одежды. Здесь доля снизилась в пределах 1 процентного пункта.

В крупных городах России доля безналичных платежей в расходах россиян впервые превысила 60%. Причём в восьми городах она превысила 65%. Все они находятся в северной части страны. Доля в Ненецком автономном округе обновила свой рекорд и составила 72,8%.

Лидером по росту "безналичной" доли второй квартал подряд является Якутия. Второе место заняла Магаданская область.