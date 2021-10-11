Специалисты Минтруда РФ разработали единый список выплат стимулирующего характера для медицинских работников.
Этот перечень планируется использовать при реализации пилотного проекта по созданию отраслевой системы оплаты труда. Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, нововведения позволят установить понятный и прозрачный для каждого сотрудника механизм начисления зарплаты.
Кроме того, предполагается, что отраслевая система повлияет на повышение привлекательности медицины для молодых специалистов.
Согласно проекту, премиальные выплаты и надбавки будут направлять медикам за выполнение следующих задач:
Добавим, в пилотном проекте участвуют медики из Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областей, Якутии и Севастополя. Его реализация стартует в декабре. Завершить проект планируется в марте 2022 года.
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