В России создали единый список стимулирующих выплат для медиков

Специалисты Минтруда РФ разработали единый список выплат стимулирующего характера для медицинских работников.

Этот перечень планируется использовать при реализации пилотного проекта по созданию отраслевой системы оплаты труда. Как сообщили в пресс-службе профильного ведомства, нововведения позволят установить понятный и прозрачный для каждого сотрудника механизм начисления зарплаты.

Кроме того, предполагается, что отраслевая система повлияет на повышение привлекательности медицины для молодых специалистов.

Согласно проекту, премиальные выплаты и надбавки будут направлять медикам за выполнение следующих задач:

Работу в выездных бригадах (60% должностного оклада.

Трудовую деятельность на селе (25% должностного оклада).

Обслуживание и лечение пациентов в госпиталях ветеранов войн и домах ребёнка (20% оклада).

Наставничество (15% оклада).

Добавим, в пилотном проекте участвуют медики из Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областей, Якутии и Севастополя. Его реализация стартует в декабре. Завершить проект планируется в марте 2022 года.

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