Рекордный за 40 лет рост цен на продукты продолжится и в октябре

Мировые цены на продовольствие в этом году продолжили существенно расти, индекс цен вырос на 27%. Таков вывод информационно-аналитического агентства INFOLine после проведения соответствующего исследования.

"Мы наблюдаем один из самых динамичных скачков цен с 70-х годов. Тогда уровень цен был примерно таким же, но это было связано с глобальными финансовыми изменениями. За 40 лет не было такого роста цен, который происходит сейчас”, — рассказал генеральный директор INFOLine Иван Федюков порталу URA. RU.

Аналитик указал на то, что цены на различные товары взаимосвязаны:

"Цены растут не только на фрукты и овощи или молоко, но и на корма и удобрения. Это запускает ценовую спираль, и цены растут и будут продолжать расти, но другой вопрос в том, что покупательная способность не безгранична”.

Специалисты Росстата дают на октябрь неутешительный прогноз:

инфляция в России может разогнаться до 7,5%.

В сентябре, напомним, по данным ведомства, она ускорилась с 6,68% до 7,4%.

То есть повышение цен с наступлением осени вряд ли остановится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.