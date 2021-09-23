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Водородный коридор предложили построить из Украины в Европу

Экономика

Совместный проект по строительству водородного коридора из Украины в страны Центральной Европы хотят реализовать компании-операторы газовых систем четырёх стран. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь чешской компании Net4gas Войтех Мерави.

Водородный коридор предложили построить из Украины в Европу

"Данная идея является совместной инициативой словацкой компании Eustream, чешской Net4gas, немецкой OGE и украинской ГТС", — цитирует заявление Мерави РИА Новости.

Как рассказал представитель компании, проект предварительно назвали "Центральноевропейским водородным коридором". Предполагается, что он будет использоваться для транспортировки водорода из мест будущего производства на Украине через Словакию и Чехию в районы в Германию и другие страны ЕС, где ожидается высокий спрос на него.

По мнению инициаторов проекта, при создании водородного коридора можно будет повторно использовать существующую газовую инфраструктуру. Проект также предполагает целевые инвестиции в специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Ожидается, что создание ЦВК позволит транспортировать водород на большие расстояния по доступной цене.

Сообщается, что в настоящее время компании-инициаторы проекта изучают техническую возможность создания коридора. Стоимость проекта не раскрывается.

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Водородная энергетика: правда и мифы
Автор: Владимир Васютченко
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