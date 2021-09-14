Ставка на водород оправдана — вопреки подводным камням

Многие эксперты в развитых странах и в нашей стране предвещают скорый конец эры нефти и газа. Сместить их с трона призваны возобновляемые источники энергии и водород. Россия как значимый поставщик энергоносителей на мировые рынки не может остаться в стороне от такой смены вех в экономике. И нужно постараться получить из неё максимум выгоды.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего визита в Киев заявила, что "самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объёмах". Исходя из этого, Меркель посоветовала Украине и другим странам начать "сотрудничать по водороду". Год назад в Германии была принята Национальная стратегия развития водородной энергетики. В ней ставится цель создать нейтральную для климата экономику с сокращением выбросов СО2 на 95% от уровня 1990 года. При этом на водород планируется перевести не только транспорт, но и металлургию с нефтехимической промышленностью. До 2023 года Германия выделит на эти цели более 10 млрд евро, в том числе 2 млрд на международное сотрудничество.

Мир, озабоченный экологией и состоянием климата, всё больше склоняется к развитию водородной энергетики. Водород рассматривают как топливо будущего, так как его использование не приводит ни к каким вредным выхлопам, кроме обычной воды. Выработка "зелёного" водорода путём электролиза на основе ВИЭ тоже происходит без вреда для экологии. Пока ещё водород используют в основном для технических нужд промышленности, но ситуация может измениться, по мере того как его производство будет дешеветь.

Вездесущий водород

На данный момент цена водорода может разниться примерно от $1,5 до $9 за 1 кг. Самый дешёвый, "серый" водород, получают из метана в сочетании с выбросом СО2. Цена подрастает, если говорить о "голубом" водороде (тоже из газа, но с улавливанием и захоронением углекислого газа), "бирюзовом" (метод пиролиза), "жёлтом" (электролиз на АЭС). Что касается самого дорогого и экологичного "зелёного" водорода, то в ЕС надеются на снижение стоимости электричества от ВИЭ и оборудования для электролиза примерно вдвое в течение 10-летнего переходного периода.

Как считает директор по операционной работе Кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Олег Перцовский, лет через 20 получение водорода электролизом с использованием возобновляемой энергетики станет дешевле, чем получение его из метана. К середине века в развитых странах водород может составить конкуренцию импорту традиционных видов топлива, если производить его из воды на месте. Правда, многое будет зависеть от экологической политики государств и углеродного регулирования. В 2019 году Всемирный банк оценил объём мировой торговли водородом всего в $167 миллионов, но лет через 10 он может вырасти на порядки.

Директор инвестиционной компании Creon Capital Флориан Виллерсхаузен (Люксембург) приводит в пример климатически дружелюбный поезд французского производителя Alstrom, работающий на водороде. По мнению Виллерсхаузена, не за горами тот час, когда локомотивы на водородном топливе "отправят своих чадящих дизельных праотцов на запасной путь". В продвинутых странах Евросоюза, благодаря топливным элементам нового типа, процесс "исчезновения видов" может затронуть автобусы и трамваи. Пилотные проекты с использованием водорода обкатывают также на судах и в авиации.

Есть и другие сферы использования этого ценного газа. Например, в металлургии его можно использовать вместо кокса в качестве восстановителя железа, в химической промышленности и жилищном хозяйстве — в качестве топливного элемента. По прогнозам Bloomberg, к 2050 году 24% мировых потребностей энергии будет покрывать водород. Оптимистичный сценарий развития допускает привлечение за 30 лет $11 трлн инвестиций и достижение уровня $700 млрд по мировым продажам водородно топлива.

Потенциал для декарбонизации

Вывод о перспективах взаимовыгодного сотрудничества России и Евросоюза в сфере водородной энергетики напрашивается как бы сам собой. В частности, в Германии признают, что ей будет не под силу обеспечить свои потребности в водороде самостоятельно: ей придётся импортировать либо электроэнергию для производства "зелёного" водорода, либо исходные продукты. Руководитель исследовательской группы в Институте изучения экологической устойчивости (IASS Potsdam) Райнер Квитцов видит в такой кооперации потенциал для декарбонизации российской промышленности. Россия является главным поставщиком энергоресурсов в ЕС и эти торговые связи служат стабилизирующим фактором в их отношениях.

"Имея большой потенциал для производства энергии из возобновляемых источников, Россия могла бы стать одним из важных поставщиков так называемого "зелёного" водорода, — считает Райнер Квитцов. — Благодаря географической близости к Западной Европе и уже имеющимся газопроводам Россия обладает важным преимуществом по отношению к другим потенциальным странам-поставщикам в том, что касается стоимости поставок".

Российское правительство утвердило в августе концепцию развития водородной энергетики, согласно которой потенциальные объёмы экспорта водорода из России на мировой рынок в 2050 году могут составить до 50 млн тонн в год (примерная выручка около $150 млрд). В концепции приведён широкий перечень технологий производства водорода, включая паровую конверсию метана, пиролиз углеводородов, производство водорода на базе атомных станций, электролиз воды и т. д. Предусмотрены и меры господдержки, такие как компенсация части затрат, ускоренная амортизация, льготная кредитная ставка и многое другое.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на первом этапе реализации концепции (ближайшие 3,5 года) будут созданы профильные кластеры, реализованы пилотные проекты по производству и экспорту водорода, по применению водородных энергоносителей на внутреннем рынке. На двух следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики и открыть крупные экспортно ориентированные производства.

Вдобавок к энергии ветра и солнца

Как можно видеть, есть хорошие предпосылки для того, чтобы российско-европейское сотрудничество в водородной сфере успешно развивалось, хотя есть и немало подводных камней. Благодаря большим запасам природного газа и развитой атомной энергетике, Россия располагает большими резервами для производства "голубого" и "желтого" водорода. Но на взгляд щепетильных в климатических вопросах немцев, только "зелёный" водород, добытый из воды с использованием возобновляемой энергии, может с полным правом называться экологичным.

Директор "Центра энергоэффективности — XXI век" Игорь Башмаков говорит о необходимости развивать технологии, которые позволят снизить стоимость производства водорода, и создавать инфраструктуру для его транспортировки. По его мнению, пока Россия будет производить дешёвый водород из метана, следовало бы параллельно развивать инфраструктуру. Например, если будут созданы заправки для автомобилей на водородном топливе, то перейти с "голубого" водорода на "зелёный" не составит труда.

"Водородной энергетики" в чистом виде не будет, она будет сочетаться с другими видами топлива, полагает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Препятствием выступают узкие технологические горлышки, связанные с проблемами транспортировки водорода и инфраструктуры для его использования. Сжиженный водород всего на 20 градусов теплее, чем абсолютный ноль (-259°С), подходящие для него танкеры ещё находятся на стадии НИОКР. Возможность прокачки водорода по трубам обоих "Северных потоков" ещё не изучена и, вероятно, понадобится их модернизация.

Как бы то ни было, для страны, ориентированной на экспорт энергоресурсов, какой является Россия, ставка на водород в современных условиях совершенно оправданна. Как отмечает директор Creon Capital Флориан Виллерсхаузен, гигантские потребности Евросоюза в электроэнергии, которые невозможно будет покрыть только за счёт энергии ветра и солнца, открывают широкую дорогу для инвестиционных проектов в области водородной энергетики. По мере удовлетворения внутреннего рынка и его потребностей российские нефтегазовые компании могли бы активно участвовать в развитии будущего международного рынка водородного топлива. Это могло бы внести свой вклад в сближение позиций России и ЕС, в том числе и в вопросах энергетики.

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