Чиновники посчитали рентабельную нефть РФ: её хватит на 19 лет

Очередными парадоксами "радует" россиян российская "нефтянка". Пока власти отчитываются об успешном сдерживании цен на топливо, наращивании поставок в США и о готовности работать с ОПЕК+ по схеме наращивания добычи, чиновники сразу нескольких министерств и ведомств рапортуют: рентабельное "чёрное золото" может кончится менее, чем через 20 лет.

Напомним, что ранее о ситуации отчитались в Минэнерго: январь 2021 года ознаменовался выкладками министра энергетики РФ Павла Сорокина, представленными в "Энергетической политике". Чиновник сообщил, что на текущий момент рентабельно добывать лишь 36% запасов нефти, потому что остальные 64% находятся в проблемных зонах, из-за чего для добычи нужна дорогая инфраструктура.

Теперь же слово взял глава Роснедр Евгений Киселёв. Для "Российской газеты" он уточнил:

"Рентабельных (запасов) в соответствии с данными инвентаризации хватит на 19 лет".

Киселёв добавил, что, например, запасы арктической нефти становятся рентабельны лишь при цене в 110-120 долларов за баррель.

"С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", — дополнил чиновник.

Интересно, что ещё в далёком 2018 году схожую точку зрения высказал наследный принц королевства Саудовская Аравия Мохаммед бен Сальман.

"Через 19 лет Россия резко сократит (добычу) и, возможно, полностью исчезнет с мирового рынка", — заявил Сальман для Bloomberg.

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