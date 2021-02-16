Украина не может отказаться от ядерной энергетики, но думает о водородной

Сохранит ли окружающую среду зелёная энергетика? Почему население на Западе поддерживает зеленых на выборах, хотя такая электроэнергия получается дорогой? Почему европейцы согласны платить за "свет" больше? Как ЕС продвигается к намеченной цели? Почему ядерная энергетика не входит в чистую? Почему водородная энергетика может быть зелёной и нет? Какая роль отводится в этом Украине? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.

Читайте начало интервью:

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— Дмитрий, почему при обсуждении развития зеленой энергетики про атомную ничего не говорится?

— В атомной энергии есть большие нюансы. При соблюдении безопасности, которая сейчас все-таки находится на достаточно высоком уровне, она действительно предоставляет возможность дешевого и стабильного энергоснабжения, но остается еще вопрос захоронения отходов.

Ядрёные отходы

А это — большой вопрос и колоссальные средства. На Украине сейчас 15 ядерных реакторов работает. Мы входим в десятку стран по объему выработки электроэнергии на атомных электростанциях.

Но Украина в настоящее время не может себе позволить построить хранилища по хранению отходов — не отработавшего топлива, а именно отходов. Это — миллиарды долларов США. Поэтому с атомной энергетикой тоже не все так просто.

К сожалению, остается и угроза каких-то аварий типа Чернобыля. Как бы человечество не пыталось избежать подобных катастроф, видите, Фукусима произошла куда позднее, чем Чернобыль, и ущерб от этой аварии был колоссальный.

Поэтому-то к развитию ядерной энергетики, конечно же, есть много вопросов, опасений. Я не сторонник говорить, что она бесперспективна, но во многих странах мира, в той же ФРГ, например, от нее отказались. Там пришли к власти зеленые, и общество разделяет их подходы.

— Почему общество разделяет эти подходы? Это — результат мощной пропаганды? Ведь в Германии в связи с переходом на чистую энергетику цены на электроэнергию поднялись в два раза.

— Согласен, это — так. Общество в Германии доросло до того, чтобы:

а) платить,

б) позволить себе от чего-то отказываться.

Возможности и необходимости

Ведь политики эти идеи тоже берут не с потолка. Власти приняли такое решение, учитывая общественное мнение. Я не видел митингов, забастовок, каких-то общественных волнений по данному поводу, поэтому очевидно, что общество эту идею разделяет.

Я, конечно, не изучал общественное мнение в данных государствах, чтобы давать такого рода оценки. Если бы все зависело только от пропаганды, наверное, нашлись бы и недовольные, протестующие.

А вот атомные станции в ФРГ будут выведены из эксплуатации. Во Франции тоже активно развивают зеленую энергетику. Понятно, что к этому направлению есть разные подходы, и в разных странах все происходит по-разному.

Да, в ФРГ очень высокие тарифы на электроэнергию, даже выше, чем во Франции. Но общество это мнение разделяет, видимо, им приемлемо заплатить немного больше ради безопасности и сохранения природы.

Если бы это противоречило интересам общества, то скорее всего, и денег бы для этого не выделили, а сказали бы: о'кей, запускаем атомные электростанции в ФРГ заново.

Украина не может себе позволить остановить атомные электростанции. В таком случае у нас просто наступит каменный век, нечем будет заместить это электричество, невозможно будет производить его в таких объемах, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность всего общества.

— Как вы оцениваете возможность производства топлива из водорода, грубо говоря, из воды?

— Из воды — сложнее. Дешевле производить из угля и природного газа, насколько мне известно. В Евросоюзе активно обсуждается концепция перехода на водород, но опять же возникает вопрос, из чего производить водород, если использовать такую энергию.

Водород — зелёный и нет

Его легко производить, например, из природного газа, но если электроэнергия для производства водорода из природного газа получена из ископаемых источников, то по европейским подходам это не является зеленым водородом.

В настоящее время количество электрической энергии, необходимой для производства единицы водорода, делает это совершенно бессмысленным, потому что намного больше потратится энергии, чем будет стоить полученный водород.

Видимо, это — вопрос неблизкого будущего. Наверное, все-таки будут стараться искать технологические решения, чтобы удешевить этот процесс. Раз такой тренд уже задан Евросоюзом и властями ведущих европейских стран, то будут выделяться средства и продвигать это направление.

Водород Украины

Пока же эта концепция только разрабатывается. Надо подождать и посмотреть, в каком виде она будет утверждена. Украине, между прочим, в этом тоже есть место.

Есть минимум два больших района на территории нашего государства, в которых могут производить водород с последующими поставками в страны ЕЭС. Но возникает вопрос транспортировки, потому что существующие системы для этого не очень подходят.

Уже очевидно, что будут снижаться объемы транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Поэтому эти трубопроводы могут быть задействованы. Вопрос в том, какие будут потери этого самого водорода.

Пока эксперименты показывают очень неприятные результаты, потери составляют примерно 40-50 процентов. В любом случае потребуется создание инфраструктуры. Такие планы есть, они обсуждаются, но пока это — только общие наметки. Реальное воплощение еще крайне далеко.