Сохранит ли окружающую среду зелёная энергетика? Почему население на Западе поддерживает зеленых на выборах, хотя такая электроэнергия получается дорогой? Почему европейцы согласны платить за "свет" больше? Как ЕС продвигается к намеченной цели? Почему ядерная энергетика не входит в чистую? Почему водородная энергетика может быть зелёной и нет? Какая роль отводится в этом Украине? На все эти и многие другие вопросы ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.
Читайте начало интервью:
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— Дмитрий, почему при обсуждении развития зеленой энергетики про атомную ничего не говорится?
— В атомной энергии есть большие нюансы. При соблюдении безопасности, которая сейчас все-таки находится на достаточно высоком уровне, она действительно предоставляет возможность дешевого и стабильного энергоснабжения, но остается еще вопрос захоронения отходов.
А это — большой вопрос и колоссальные средства. На Украине сейчас 15 ядерных реакторов работает. Мы входим в десятку стран по объему выработки электроэнергии на атомных электростанциях.
Но Украина в настоящее время не может себе позволить построить хранилища по хранению отходов — не отработавшего топлива, а именно отходов. Это — миллиарды долларов США. Поэтому с атомной энергетикой тоже не все так просто.
К сожалению, остается и угроза каких-то аварий типа Чернобыля. Как бы человечество не пыталось избежать подобных катастроф, видите, Фукусима произошла куда позднее, чем Чернобыль, и ущерб от этой аварии был колоссальный.
Поэтому-то к развитию ядерной энергетики, конечно же, есть много вопросов, опасений. Я не сторонник говорить, что она бесперспективна, но во многих странах мира, в той же ФРГ, например, от нее отказались. Там пришли к власти зеленые, и общество разделяет их подходы.
— Почему общество разделяет эти подходы? Это — результат мощной пропаганды? Ведь в Германии в связи с переходом на чистую энергетику цены на электроэнергию поднялись в два раза.
— Согласен, это — так. Общество в Германии доросло до того, чтобы:
Ведь политики эти идеи тоже берут не с потолка. Власти приняли такое решение, учитывая общественное мнение. Я не видел митингов, забастовок, каких-то общественных волнений по данному поводу, поэтому очевидно, что общество эту идею разделяет.
Я, конечно, не изучал общественное мнение в данных государствах, чтобы давать такого рода оценки. Если бы все зависело только от пропаганды, наверное, нашлись бы и недовольные, протестующие.
А вот атомные станции в ФРГ будут выведены из эксплуатации. Во Франции тоже активно развивают зеленую энергетику. Понятно, что к этому направлению есть разные подходы, и в разных странах все происходит по-разному.
Да, в ФРГ очень высокие тарифы на электроэнергию, даже выше, чем во Франции. Но общество это мнение разделяет, видимо, им приемлемо заплатить немного больше ради безопасности и сохранения природы.
Если бы это противоречило интересам общества, то скорее всего, и денег бы для этого не выделили, а сказали бы: о'кей, запускаем атомные электростанции в ФРГ заново.
Украина не может себе позволить остановить атомные электростанции. В таком случае у нас просто наступит каменный век, нечем будет заместить это электричество, невозможно будет производить его в таких объемах, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность всего общества.
— Как вы оцениваете возможность производства топлива из водорода, грубо говоря, из воды?
— Из воды — сложнее. Дешевле производить из угля и природного газа, насколько мне известно. В Евросоюзе активно обсуждается концепция перехода на водород, но опять же возникает вопрос, из чего производить водород, если использовать такую энергию.
Его легко производить, например, из природного газа, но если электроэнергия для производства водорода из природного газа получена из ископаемых источников, то по европейским подходам это не является зеленым водородом.
В настоящее время количество электрической энергии, необходимой для производства единицы водорода, делает это совершенно бессмысленным, потому что намного больше потратится энергии, чем будет стоить полученный водород.
Видимо, это — вопрос неблизкого будущего. Наверное, все-таки будут стараться искать технологические решения, чтобы удешевить этот процесс. Раз такой тренд уже задан Евросоюзом и властями ведущих европейских стран, то будут выделяться средства и продвигать это направление.
Пока же эта концепция только разрабатывается. Надо подождать и посмотреть, в каком виде она будет утверждена. Украине, между прочим, в этом тоже есть место.
Есть минимум два больших района на территории нашего государства, в которых могут производить водород с последующими поставками в страны ЕЭС. Но возникает вопрос транспортировки, потому что существующие системы для этого не очень подходят.
Уже очевидно, что будут снижаться объемы транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Поэтому эти трубопроводы могут быть задействованы. Вопрос в том, какие будут потери этого самого водорода.
Пока эксперименты показывают очень неприятные результаты, потери составляют примерно 40-50 процентов. В любом случае потребуется создание инфраструктуры. Такие планы есть, они обсуждаются, но пока это — только общие наметки. Реальное воплощение еще крайне далеко.
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