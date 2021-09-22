Директор "Руспродсоюза" заявил о подорожании макарон из твёрдых сортов пшеницы

По словам исполнительного директора "Руспродсоюза" Дмитрия Вострикова, вскоре на прилавках российских магазинов подорожают макароны. Это связано с дефицитом твёрдых сортов пшеницы на рынке.

При этом эксперт считает, что искусственного завышения цен на продукт сейчас нет. Дмитрий Востриков пояснил: для макарон твёрдых сортов используют отдельную пшеницу, а не муку высшего сорта, и в закупке она в два раза отличается по стоимости, передаёт Телеканал 360°.

"Действительно, есть неурожай, цена сама по себе не складывается на повышение. Точно спекуляций не может быть, потому что этот рынок более чем высококонкурентен", — подчеркнул исполнительный директор "Руспродсоюза".

Он добавил, что в стране действует много растениеводческих хозяйств, но больше всего пшеницы выращивают в Оренбургской области. Для неё нужен отдельный посевной материал и благоприятный климат. Также эксперт сообщил, что макароны из твёрдых сортов, которые подорожают в ближайшее время, зачастую подаются в ресторанах. Кроме того, их покупают любители итальянской кухни.

"Это продукт не массового спроса. Если взять соотношение, то понятно, что у нас население больше покупает обычную вермишель из муки высшего сорта", — сказал эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.