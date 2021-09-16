В России заканчивается нефть

Прибыльная роль России как одного из крупнейших мировых экспортеров энергоносителей может оказаться под угрозой уже в ближайшем будущем.

Об этом предупредил исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по минеральным ресурсам Евгений Петров, заявивший, что запасы нефти могут начать иссякать всего за два десятилетия.

Выступая перед журналистами на нефтегазовой конференции в Тюмени Петров констатировал: поставки черного золота далеки от бесконечности. По его словам, "прибыльных запасов [нефти] хватит примерно на 20 или 21 год”.

"Если Россия хочет сохранить свой статус одного из крупнейших в мире продавцов сырой нефти, ей придется инвестировать в новые технологии для разведки и освоения месторождений, к которым труднее получить доступ, — сказал Петров. — В Западной Сибири под землей могут скрываться огромные нетронутые богатства. Добыча здесь все еще продолжается, и есть потенциал для того, чтобы она продолжалась еще много-много лет”.

Напомним, в январе объем производства нефтехимической продукции упал до самого низкого уровня на фоне потрясений на международных энергетических рынках, а цены на нефть буквально рухнули из-за пандемии COVID-19.

Опубликованная летом российским правительством статистика, показала, что экономика страны становится все менее зависимой от добычи нефти и прокачки газа:

в первой половине этого года энергетический сектор составлял лишь около 15% от официального валового внутреннего продукта страны, по сравнению с почти 20% годом ранее, причем разницу составляли обрабатывающая, химическая и тяжелая промышленность.

В настоящее время по инициативе правительства создан ряд рабочих групп, чтобы помочь стране отказаться от нефтехимии и стать новатором в области зеленой энергетики. Инициатива, организованная первым заместителем премьер-министра Андреем Белоусовым, направлена на то, чтобы спланировать, как переход мира от ископаемого топлива к более зеленой энергетике может стать возможностью для экономики страны, а не угрозой. мчс

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