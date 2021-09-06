Во Владивостоке откроют первый специализированный рыбный рынок

Во Владивостоке планируют открыть первый в Приморском крае специализированный рынок морепродуктов. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Он подчеркнул, что первый на Дальнем Востоке рынок морепродуктов будет открыт уже в 2024 году.

"Реализовывать проект рыбного рынка будет резидент свободного порта Владивосток ООО "Фар Лайн ДВ". Договор между чиновниками администрации Приморья и представителями компании уже подписан. Стройка начнётся уже в этом году", — сказал Кожемяко в интервью "Интерфаксу".

По словам губернатора, это будет обширная территория, на которой разместятся не только рыбные прилавки, но рестораны и кафе, а также фуд-корты и фуд-маркеты.

Руководитель Приморья подчеркнул, что в качестве примеров взяты рынки Японии и Южной Кореи.

Он уточнил, что инвестиции в строительство первого во Владивостоке специализированного рыбного рынка составят более 2,7 млрд рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.