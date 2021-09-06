Во Владивостоке планируют открыть первый в Приморском крае специализированный рынок морепродуктов. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Он подчеркнул, что первый на Дальнем Востоке рынок морепродуктов будет открыт уже в 2024 году.
"Реализовывать проект рыбного рынка будет резидент свободного порта Владивосток ООО "Фар Лайн ДВ". Договор между чиновниками администрации Приморья и представителями компании уже подписан. Стройка начнётся уже в этом году", — сказал Кожемяко в интервью "Интерфаксу".
По словам губернатора, это будет обширная территория, на которой разместятся не только рыбные прилавки, но рестораны и кафе, а также фуд-корты и фуд-маркеты.
Руководитель Приморья подчеркнул, что в качестве примеров взяты рынки Японии и Южной Кореи.
Он уточнил, что инвестиции в строительство первого во Владивостоке специализированного рыбного рынка составят более 2,7 млрд рублей.
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