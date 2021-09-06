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Эксперт: грядёт мировой кризис, как во времена Великой депрессии

Экономика » Финансы

Мировой кризис эксперты связывают с двумя факторами: частный спрос значительно сократится, а инфляция останется на высоком уровне. Когда точно грядёт "развал" экономики, эксперты затрудняются сказать, однако уточняют: долго ждать не придётся.

Эксперт: грядёт мировой кризис, как во времена Великой депрессии

Мы можем увидеть признаки "дефляционного шока" с резким падением частного спроса, который в истории встречался и в начале Великой депрессии 1930-х годов, и в начале кризиса 2008 года, — рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова агентству "Прайм".

Как считает эксперт, на фоне этого и экономика России смещается "в негативную сторону". Огромную роль в "обвалах" сыграет геополитический, макроэкономический, технологический и экологический факторы неопределённости.

По мнению Степановой, риски для экономики представляют и последствия пандемии. За время коронавирусного "застоя", многие корпорации "просели", и на этом фоне может начаться массовая спекуляция акциями и активами на биржах.

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Глобальный кризис: есть ли выход?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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