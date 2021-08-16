Россияне должны банкам почти 24 триллиона рублей. Некоторые люди считают, что учреждение может списать долг, если его долго не выплачивать. Журналисты "Свободной прессы" решили узнать, миф ли это, побеседовали с членом Совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Павлом Михмелем.
Эксперт сообщил, что утверждение о списании банковского долга из-за продолжительной неуплаты — миф, у которого нет оснований. Если долго игнорировать платежи, сотрудники Федеральной службы судебных приставов займутся имуществом должника. Павел Михмель объяснил:
"Суд однозначно встает на сторону кредитора, поскольку есть договор, есть факт наличия долга, есть подпись клиента под этим документом. Как правило, выносится исполнительный лист и в зону риска попадает имущество должника".
Если человек не может погасить кредит, но идёт на контакт с коллекторским агентством, есть шанс, что оно уберёт часть задолженности, но никак не всю сумму.
Специалист добавил, что есть случаи, когда должнику "прощают" долг из-за сложных жизненных ситуаций, но такое бывает очень редко. Поэтому не стоит жать, когда задолженность просто спишут.
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