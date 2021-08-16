Эксперт оценил тактику "затягивания" с погашением кредитов

Россияне должны банкам почти 24 триллиона рублей. Некоторые люди считают, что учреждение может списать долг, если его долго не выплачивать. Журналисты "Свободной прессы" решили узнать, миф ли это, побеседовали с членом Совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Павлом Михмелем.

Эксперт сообщил, что утверждение о списании банковского долга из-за продолжительной неуплаты — миф, у которого нет оснований. Если долго игнорировать платежи, сотрудники Федеральной службы судебных приставов займутся имуществом должника. Павел Михмель объяснил:

"Суд однозначно встает на сторону кредитора, поскольку есть договор, есть факт наличия долга, есть подпись клиента под этим документом. Как правило, выносится исполнительный лист и в зону риска попадает имущество должника".

Если человек не может погасить кредит, но идёт на контакт с коллекторским агентством, есть шанс, что оно уберёт часть задолженности, но никак не всю сумму.

Специалист добавил, что есть случаи, когда должнику "прощают" долг из-за сложных жизненных ситуаций, но такое бывает очень редко. Поэтому не стоит жать, когда задолженность просто спишут.

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