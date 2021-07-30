Банки объяснили падение уровня одобрений ипотеки снижением "качества" заёмщиков

Рекордно низкие ставки по ипотеке привели к большому числу желающих её оформить. В итоге уровень одобрения заявок на ипотечные кредиты в банках резко снизился.

Для сравнения, аргентинские банки выдают жилищные кредиты под 28% годовых при среднем сроке займа 20 лет. В России снижение ставок по ипотеке и введение государственных льготных ипотечных программ привели к тому, что граждане ринулись было покупать недвижимость в ипотеку. Но рост цен на квадратные метры поставил под вопрос предполагаемую выгоду низких процентных ставок по ипотеке. К тому же банки вынуждены были "притормозить" часть заявок на ипотечное кредитование, сочтя потенциальных заёмщиков недостаточно "качественными", пишут "Известия".

По данным Национального бюро кредитных историй, к концу первого полугодия 2021 уровень одобрений по жилищным ссудам составил 63,7%. Это на 6,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и совсем немного не дотягивает до минимума, зафиксированного в декабре 2018 — 63,2%.

Однако в крупнейших российских банках не зафиксировали существенных изменений ситуации с уровнем одобрения ипотечных заявок. Приведённые НБКИ цифры банковские эксперты объяснили необходимостью обеспечения качества выдаваемых кредитов.

"Основными критериями для одобрения заемщиков по-прежнему остаются наличие и качество кредитной истории, уровень первоначального взноса и стабильность трудоустройства, а также показатель кредитной нагрузки", — подчеркнули в кредитных организациях.

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