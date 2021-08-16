В первом полугодии текущего года РФ экспортировала в страны ЕС товаров на сумму €67,4 млрд ($79,5 млрд), заняв третье место в списке крупнейших стран-экспортёров блока.
Об этом сообщает статистическое агентство Евростат:
В свою очередь доля экспорта из Европы в Россию выросла примерно до $50,4 млрд (на 13%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Крупнейшими импортёрами ЕС в первом полугодии стали:
Общий объём экспорта товаров из стран ЕС — $1,2 трлн, то есть на 14% больше, чем годом ранее.
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