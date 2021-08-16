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Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров ЕС – Евростат

Экономика » Правила игры

В первом полугодии текущего года РФ экспортировала в страны ЕС товаров на сумму €67,4 млрд ($79,5 млрд), заняв третье место в списке крупнейших стран-экспортёров блока.

Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров ЕС – Евростат

Об этом сообщает статистическое агентство Евростат:

  • Объём экспорта из России в текущем году вырос на 35,6%.
  • Китай и Соединённые Штаты также входят в первую тройку, с товарами на сумму $246,8 млрд и $129,4 млрд соответственно, экспортированными в страны ЕС в отчётном периоде.
  • Общий объём импорта в Европу увеличился примерно на 14% до $1,14 трлн.

В свою очередь доля экспорта из Европы в Россию выросла примерно до $50,4 млрд (на 13%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Крупнейшими импортёрами ЕС в первом полугодии стали:

  • Соединённые Штаты с $225,4 млрд.
  • Великобритания с $159,8 млрд.
  • Китай $132,8 млрд.
  • Швейцария $90,8 млрд.

Общий объём экспорта товаров из стран ЕС — $1,2 трлн, то есть на 14% больше, чем годом ранее.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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