Россия вошла в тройку крупнейших экспортёров ЕС – Евростат

В первом полугодии текущего года РФ экспортировала в страны ЕС товаров на сумму €67,4 млрд ($79,5 млрд), заняв третье место в списке крупнейших стран-экспортёров блока.

Об этом сообщает статистическое агентство Евростат:

Объём экспорта из России в текущем году вырос на 35,6%.

Китай и Соединённые Штаты также входят в первую тройку, с товарами на сумму $246,8 млрд и $129,4 млрд соответственно, экспортированными в страны ЕС в отчётном периоде.

Общий объём импорта в Европу увеличился примерно на 14% до $1,14 трлн.

В свою очередь доля экспорта из Европы в Россию выросла примерно до $50,4 млрд (на 13%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Крупнейшими импортёрами ЕС в первом полугодии стали:

Соединённые Штаты с $225,4 млрд.

Великобритания с $159,8 млрд.

Китай $132,8 млрд.

Швейцария $90,8 млрд.

Общий объём экспорта товаров из стран ЕС — $1,2 трлн, то есть на 14% больше, чем годом ранее.