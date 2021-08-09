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В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС

Экономика » Сырье » Газ

Независимый эксперт по газовому рынку Германии и ЕС Хайко Ломан заявил, что РФ "намеренно создает искусственный дефицит газа в Евросоюзе".

В Германии обвинили Газпром в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС

По словам Ломана, делает это "Газпром" для того, чтобы как можно скорее начать эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Как отметил эксперт, на сегодняшний день, по данным регуляторов ЕС, австрийский газовый хаб в Баумгартене заполнен менее, чем на треть, вместо обычных августовских 2/3. Не лучше ситуация и в других европейских хранилищах.

"Не хочу распространять страшилки, но нынешнюю ситуацию комфортной никак не назовешь. До зимы заполнить используемые "Газпромом" хранилища полностью уже точно не удастся", — считает Хайко Ломан.

Ломан напомнил, что российский поставщик голубого топлива "начал махинации" еще в июле, когда "усиленно распродавал запасы из своих европейских ПХГ, и без того полупустых после холодной зимы, но не увеличивал транзитную закачку через Украину, Польшу и Белоруссию, несмотря на высокий спрос и взлетевшие цены".

Теперь, настаивает берлинский эксперт, "ситуация продолжает обостряться: цены еще больше выросли, а заполняемость газохранилищ по-прежнему низкая", хотя ФРГ и США договорились не вводить новых санкций против СП-2.

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«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
Автор: Ольга Лебедева
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