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Газпром отказался покупать допмощности транзитной сети Украины

Экономика » Сырье » Газ

На фоне разгоревшихся дебатов о транзитных доходах Киева "Газпром" решил не покупать права на дополнительные поставки газа через Украину в дополнение к обычному экспорту в августе.

Газпром отказался покупать допмощности транзитной сети Украины

Венгерская торговая платформа RBP сообщила, что российский газовый гигант не начал процесс покупки дополнительных мощностей на следующий месяц, планируя перемещать только 63,7 млн кубометров в сутки.

  • За июль "Газпром" оплатил дополнительно 15 миллионов кубометров, чтобы увеличить поставки в Западную Европу.

Предыстория вопроса

В конце 2019 года энергетический конгломерат подписал соглашение с Киевом, согласно которому в течение следующих пяти лет он будет платить за транзит как минимум 40 миллиардов кубометров газа ежегодно через Украину. Страна получила около $7 млрд от соглашения о допуске российского газа к транзиту через построенную Советским Союзом сеть надземных труб.

Однако украинские политики заявляют, что новый газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для будущего этого соглашения, а президент Владимир Зеленский говорит, что Москва может перекрыть этот поток, перенаправив доставку газа на почти завершенную линию СП-2.

"Северный поток-2 отключит Украину от поставок газа, что означает "отключение " нас как минимум от $3 млрд в год. Это серьезно повлияет на бюджет Киева, и стране нечем будет платить за украинскую армию ", — сказал он.

Украинского лидера не убедили слова директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел страны Дмитрия Биричевского, что опасения, будто Россия намерена перекрыть кран поставок газа своему соседу необоснованны:

"Россия никогда не использовала энергию или природные ресурсы в качестве инструмента давления или шантажа", — сказал он еще в начале года.

В новой сделке между Вашингтоном и Берлином, опубликованной на прошлой неделе, США предложили снять санкции с завершающих этапов строительства "Северного потока-2" в обмен на обязательство Германии инвестировать в Украину и использовать все доступные рычаги для сохранения предполагаемого "права" Киева на транзитные сборы.

Кроме того, "если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия предпримет действия на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции для ограничения российских экспортных возможностей в Европе в энергетическом секторе", — заявил журналистам в четверг неназванный представитель Госдепартамента США.

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"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Ольга Лебедева
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