Газпром отказался покупать допмощности транзитной сети Украины

На фоне разгоревшихся дебатов о транзитных доходах Киева "Газпром" решил не покупать права на дополнительные поставки газа через Украину в дополнение к обычному экспорту в августе.

Венгерская торговая платформа RBP сообщила, что российский газовый гигант не начал процесс покупки дополнительных мощностей на следующий месяц, планируя перемещать только 63,7 млн кубометров в сутки.

За июль "Газпром" оплатил дополнительно 15 миллионов кубометров, чтобы увеличить поставки в Западную Европу.

Предыстория вопроса

В конце 2019 года энергетический конгломерат подписал соглашение с Киевом, согласно которому в течение следующих пяти лет он будет платить за транзит как минимум 40 миллиардов кубометров газа ежегодно через Украину. Страна получила около $7 млрд от соглашения о допуске российского газа к транзиту через построенную Советским Союзом сеть надземных труб.

Однако украинские политики заявляют, что новый газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для будущего этого соглашения, а президент Владимир Зеленский говорит, что Москва может перекрыть этот поток, перенаправив доставку газа на почти завершенную линию СП-2.

"Северный поток-2 отключит Украину от поставок газа, что означает "отключение " нас как минимум от $3 млрд в год. Это серьезно повлияет на бюджет Киева, и стране нечем будет платить за украинскую армию ", — сказал он.

Украинского лидера не убедили слова директора департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел страны Дмитрия Биричевского, что опасения, будто Россия намерена перекрыть кран поставок газа своему соседу необоснованны:

"Россия никогда не использовала энергию или природные ресурсы в качестве инструмента давления или шантажа", — сказал он еще в начале года.

В новой сделке между Вашингтоном и Берлином, опубликованной на прошлой неделе, США предложили снять санкции с завершающих этапов строительства "Северного потока-2" в обмен на обязательство Германии инвестировать в Украину и использовать все доступные рычаги для сохранения предполагаемого "права" Киева на транзитные сборы.

Кроме того, "если Россия попытается использовать энергетику в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия предпримет действия на национальном уровне и будет настаивать на эффективных мерах на европейском уровне, включая санкции для ограничения российских экспортных возможностей в Европе в энергетическом секторе", — заявил журналистам в четверг неназванный представитель Госдепартамента США.

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