"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.
Об этом говорят данные портала Gas Infrastructure Europe, на которые обратило внимание ИА Interfax. Как отмечает издание, три крупнейшие газохранилища Европы – Хайдах в Австрии, Реден в Германии (Реден) и Бергермеер в Нидерландах «недополучили» голубое топливо в субботу и воскресенье.
Кроме того, по данным транзитного оператора Gascade, "Газпром" также сократил поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию - с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.
По-видимому, начинают исполняться пожелания Брюсселя, о которых ранее уже рассказывала Pravda.Ru:
Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому" и сохранившего ограничение на пропуск газа по газопроводу Opal (туда "голубое топливо" попадает из "Северного потока") лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.
А ведь именно понимая это Германия подавала апелляцию, которую суд отклонил.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В "Газпром экспорте", согласно комментарию пресс-службы, "разочарованы решением суда ЕС, которое создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".
То есть для "Газпрома" это "решение неприятное". Но и всё. А вот для Европы может стать угрозой энергобезопасности.
Если бы не было указанных ограничений, европейцы не только смогли бы закачать в свои подземные хранилища больше газа, но и, самое главное, смогли бы во время отопительного сезона качать больше голубого топлива в сутки.
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