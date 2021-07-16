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"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объем поставок в Европу

Экономика » Сырье » Газ

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

поставки газа
 

Об этом говорят данные портала Gas Infrastructure Europe, на которые обратило внимание ИА Interfax. Как отмечает издание, три крупнейшие газохранилища Европы – Хайдах в Австрии, Реден в Германии (Реден) и Бергермеер в Нидерландах «недополучили» голубое топливо в субботу и воскресенье.

Кроме того, по данным транзитного оператора Gascade, "Газпром" также сократил поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию -  с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье, свидетельствуют данные германского транзитного оператора Gascade.

По-видимому, начинают исполняться пожелания Брюсселя, о которых ранее уже рассказывала Pravda.Ru:

Насолить Газпрому важнее, чем запастись газом - решение Европейского суда

Решение Европейского суда юстиции, поддержавшего иск Польши к "Газпрому" и сохранившего ограничение на пропуск газа по газопроводу Opal (туда "голубое топливо" попадает из "Северного потока") лишило Европу возможности запастись газом в количестве, необходимом для зимы.

А ведь именно понимая это Германия подавала апелляцию, которую суд отклонил.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Газопровод Opal проходит по территории ФРГ и является продолжением морской части "Северного потока" на суше. С помощью него газ из "Северного потока" попадает в газотранспортную систему Центральной и Западной Европы.
  • Opal был построен "Газпромом" до того, как в Европе были введены нормы Третьего энергопакета, согласно которым одна и та же компания не может поставлять газ по трубе, которой сама и владеет.
  • Если быть совсем точным, то заполнять трубу компания (в данном случае — "Газпром") может. На 50%, а вторую половину мощности "ради конкуренции" нужно отдавать другому поставщику газа.
  • Проблема в том, что "другого поставщика" нет. Вот и простаивает труба.

В "Газпром экспорте", согласно комментарию пресс-службы, "разочарованы решением суда ЕС, которое создает искусственные преграды для эффективного использования инвестиций в газотранспортную систему Европы".

То есть для "Газпрома" это "решение неприятное". Но и всё. А вот для Европы может стать угрозой энергобезопасности.

Если бы не было указанных ограничений, европейцы не только смогли бы закачать в свои подземные хранилища больше газа, но и, самое главное, смогли бы во время отопительного сезона качать больше голубого топлива в сутки.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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