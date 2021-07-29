Суточные объемы добычи нефти в России в этом году уступают только Соединенным Штатам и опережают Саудовскую Аравию.
Таковы данные Росстата.
Ожидается, что добыча нефти в стране вырастет в ближайшие месяцы после соглашения об увеличении добычи нефти, достигнутого ранее в этом месяце Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками.
Государства-члены ОПЕК договорились увеличить суточные поставки нефти, начиная с августа, поскольку цены достигли трехлетнего максимума на фоне возросшего спроса и восстановления мировой экономики после пандемии Covid-19.
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