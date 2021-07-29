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По объёму экспорта нефти Россия уступает только США

Экономика » Сырье » Нефть

Суточные объемы добычи нефти в России в этом году уступают только Соединенным Штатам и опережают Саудовскую Аравию.

По объёму экспорта нефти Россия уступает только США

Таковы данные Росстата.

Статистика

  • в январе-мае 2021 года Россия добывала в среднем 10,36 млн баррелей нефти в сутки, в то время как средняя добыча в США составляла 11,10 млн баррелей в сутки, что делало ее крупнейшим производителем нефти в отчетном периоде;
  • на третьем месте оказалась Саудовская Аравия, добывавшая в среднем 8,27 миллиона баррелей нефти в день;
  • за первые пять месяцев 2021 года нефть составила 41,3% от общего объема российского экспорта, однако экспорт нефти из страны сократился на 16,9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 50,8 млн тонн;
  • всего в этом году Россия добыла 212,3 млн тонн нефти, что на 6,2% меньше в годовом выражении.

Ожидается, что добыча нефти в стране вырастет в ближайшие месяцы после соглашения об увеличении добычи нефти, достигнутого ранее в этом месяце Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками.

Государства-члены ОПЕК договорились увеличить суточные поставки нефти, начиная с августа, поскольку цены достигли трехлетнего максимума на фоне возросшего спроса и восстановления мировой экономики после пандемии Covid-19.

  • Страны ОПЕК+, включая Россию, Мексику, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, с августа увеличат добычу на 400 000 баррелей в день.
  • Ожидается, что производство будет постепенно увеличиваться до тех пор, пока не будет восстановлено все производство, остановленное во время пандемии.

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Автор: Ольга Лебедева
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