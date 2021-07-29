Строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию планируется завершить в августе, а первые поставки газа возможны в конце этого года.
Об этом сегодня, 29 июля, сообщил один из крупных инвесторов проекта, компания OMV.
"Я хотел бы держать пальцы скрещенными, чтобы строительные работы по "Северному потоку-2" были завершены в конце августа. Так вот, мы считаем, что газ может потечь по нему уже в этом году. Есть хороший шанс, что это произойдет”, — сказал генеральный директор австрийской компании Райнер Зееле на пресс-брифинге.
Также Зееле приветствовал недавнюю сделку по газопроводу "Северный поток-2", достигнутую между Германией и Соединенными Штатами, которые были против этого проекта.
"Конечно, я приветствую соглашение между США и Германией, потому что оно прокладывает путь к окончательному завершению и вводу в эксплуатацию трубопровода”, — заявил инвестор.
Он подчеркнул, что OMV рассматривает этот проект как средство обеспечения Европы безопасным доступом к природному газу, который, по его мнению, играет важную роль в энергетическом переходе континента.
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