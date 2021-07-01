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Собянин объяснил, почему могут "затухать" города

Экономика

Интересную точку зрения высказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он охарактеризовал причину, по которой могут "затухать" города, становясь в результате "никому не нужными".

Собянин объяснил, почему могут "затухать" города

"Мы не должны забывать, что город, в котором нет рабочих мест, не будет существовать, никому не нужен. Города с огромной безработицей являются чрезвычайно проблемными. Это города, которые затухают", — объяснил Собянин во время выступления на Московском урбанистическом форуме.

Так что, отметил мэр, важно помнить: застройка города должна учитывать в том числе развитие промышленных территорий. Необходимы рабочие места, причём качественные. Кроме того, не стоит пренебрегать рабочими местами "сферы гостеприимства" — имеется ввиду гостиничный, туристический бизнес, а также общепит. И, конечно же, важны инновационные начинания.

Напомним, что ранее мэр успел рассказать о "пути Москвы" в условиях пандемии коронавируса.

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