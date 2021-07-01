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Собянин объяснил, какой путь Москва выбрала для "жизни в новых условиях"

Политика

Интересные новости из российской столицы: оказывается, в ситуации с пандемией столичное руководство выбрало "свой путь". И в рамках этого "пути" принимаются меры, которые можно охарактеризовать как достаточные и оперативные.

Собянин объяснил, какой путь Москва выбрала для "жизни в новых условиях"

О ситуации в Москве рассказал Сергей Собянин. Столичный мэр сообщил что именно большие города получают самый сильный удар в условиях пандемии

"Москва выбрала свой путь решения проблем и жизни в новых условиях. Все города решают это по-своему, диапазон этих решений колоссальный и порой диаметрально противоположный от полных локдаунов до полного открытия.

Москва выбрала путь, по которому принимает оперативные и достаточные меры для того, чтобы обеспечить медицинской помощью всё население Москвы, сделать доступной для каждого москвича необходимую помощь, а с другой стороны — обеспечить нормальное функционирование большинства отраслей города, нормальное функционирование всего мегаполиса", — сказал Собянин, выступая на пленарной сессии Московского Урбанистического Форума.

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В Москве вводят новые ограничения из-за коронавируса.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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