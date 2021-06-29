Трудности переводов: Росфинмониторинг проверит платежи из "секретных" стран

Весьма интересный закон подписал 28 июня президент РФ Владимир Путин. Теперь эксперты Росфинмониторинга в обязательном порядке будут проверять практически все платежи (вне зависимости от того, "физику" или "юрику" они адресованы), поступающие из "секретного" списка стран.

Документ уже представлен на портале правовой информации. Как оказалось, "модернизировать" решили закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", — уточняется в тексте.

Самое интересное: список стран, переводы из которых нужно проверять, в открытый доступ не попал. Банки его, разумеется, получат, но в порядке, установленном экспертами всё того же Росфинмониторинга и согласованном с ЦБ.

Вышеуказанные поправки заработают уже с октября 2021 года.

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