Сенатор объяснил, какое наказание грозит применившим поддельный QR-код

Идея с QR-кодами, по которым можно посещать рестораны и кафе Москвы, практически моментально привела к появлению в продаже подделок. И если человек использует приобретённую фальшивку, то может пару лет провести в тюрьме.

Как сообщил ранее директор экспертных сервисов BI. ZONE Евгений Волошин, эксперты обнаружили не менее десяти разных объявлений, "хозяева" которых готовы продать QR-коды. Интересно, что мошенники "перепрофилировались" — в мае они предлагали сертификаты вакцинации (с опцией внесения в БД "Госуслуг").

"После решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание", — уточнил Волошин для РИА "Новости".

Стоят QR-подделки в районе 11 тысяч рублей.

"Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы", — пояснил для РИА "Новости" председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

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