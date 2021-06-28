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Автор Антон Куликов

Почему КПРФ против обязательной вакцинации

Политика

В субботу в российской столице состоялась встреча депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (на фото) с избирателями. Участники встречи выступили против обязательной вакцинации. В ходе мероприятия несколько человек были задержаны.

Почему КПРФ против обязательной вакцинации

Встреча с избирателями, похожая на митинг

Среди задержанных оказался глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин. Впрочем, спустя некоторое время его отпустили.

Вообще говоря, "встречу депутата с избирателями" вполне можно было бы назвать митингом, поскольку использовалась звукоусиливающая аппаратура. Да и выступал не только Валерий Рашкин. Но для проведения митинга необходимо было соблюсти ряд формальных требований. А сейчас массовые мероприятия ограничены из-за пандемии.

Но коронавирус и ограничения, похоже, сторонников КПРФ не испугали. Вообще, надо заметить, в компартии довольно сильно развито явление, которое именуют ковид-диссидентством.  Хотя тот же Валерий Рашкин в мае сообщил о положительных результатах теста на коронавирус.

А уж когда столичные власти — а вслед за ними и власти ряда российских регионов — объявили об обязательной вакцинации определенных категорий работников, поводов для критики у коммунистов стало еще больше.

Почему в КПРФ против обязательной вакцинации

Почему КПРФ выступает против обязательной вакцинации, Pravda. Ru рассказала депутат фракции КПРФ в Мосгордуме Любовь Никитина.

"До тех пор, пока не будут приниматься адекватные меры, принуждать граждан делать прививку, которая не вызывает доверия в силу неокончания еще времени экспериментальной проверки, заставлять граждан против их воли делать прививку - это за гранью того демократического порога, который в нашем государстве все-таки установлен, несмотря на действующее законодательство", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что "в КПРФ нет антипрививочников как у организации в целом".

"КПРФ считает, что на данном этапе нельзя заставлять людей принудительно прививаться, тем более под угрозой увольнения, какого-либо шантажа. Это неправильно", — подчеркнула Никитина.

При этом сама депутат прививку сделала. "Потому что для меня некоторые ограничения, с ней связанные, неприемлемые. В частности, например, плановая госпитализация — тебе отказывают. Это уже не шутки. Хотя я, в принципе, не против прививки и КПРФ не против прививки. Но не такими методами", — сказала Любовь Никитина.

Впрочем, в компартии не поясняют, какие меры могли бы быть эффективными для того, чтобы справиться с пандемией. Новую волну который мы, к сожалению, сейчас наблюдаем.

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Темы мосгордума вакцинация любовь никитина
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