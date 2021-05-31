Свежая статистика касательно "детских" трат: россияне посчитали, какой суммы на содержание ребёнка им было бы достаточно в месяц. "Коридор" оказался весьма широким.
Данные исследования публикует РИА "Новости", его авторы — эксперты банка "Открытие".
"Около 35 процентов россиян назвали достойным бюджетом на одного ребёнка 15-30 тысяч в месяц. По мнению ещё 33 процентов, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей", — указано в данных аналитиков.
Суммы свыше 50 тысяч в отчёте также фигурируют:
Нашлись и россияне, считающие вполне достаточно сумму в 15 тысяч — их 6 процентов.
Интересно сравнить эти данные со схожими, но образца 2014 года: тогда представители движения "Мамы Москвы" уточняли, сколько нужно денег на содержание дошкольника.
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