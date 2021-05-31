Время золотое: россияне оценили месячные расходы на ребёнка

Свежая статистика касательно "детских" трат: россияне посчитали, какой суммы на содержание ребёнка им было бы достаточно в месяц. "Коридор" оказался весьма широким.

Данные исследования публикует РИА "Новости", его авторы — эксперты банка "Открытие".

"Около 35 процентов россиян назвали достойным бюджетом на одного ребёнка 15-30 тысяч в месяц. По мнению ещё 33 процентов, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей", — указано в данных аналитиков.

Суммы свыше 50 тысяч в отчёте также фигурируют:

20 процентов опрошенных уверены, что на ребёнка нужно от 50 до 100 тысяч;

8 процентов — что более 100 тысяч.

Нашлись и россияне, считающие вполне достаточно сумму в 15 тысяч — их 6 процентов.

Интересно сравнить эти данные со схожими, но образца 2014 года: тогда представители движения "Мамы Москвы" уточняли, сколько нужно денег на содержание дошкольника.

средства гигиены — от 3 до 5 тысяч ежемесячно;

питание — от 4 до 9 тысяч ежемесячно;

одежда — от 25 до 80 тысяч ежегодно.

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