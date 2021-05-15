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Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

Экономика » Финансы » Деньги

Капитал миллиардеров России оценивается в 35% от ВВП всей страны, причём за 2020 год он увеличился почти на треть или на 10 процентных пунктов.

Состояние российских миллиардеров превысило треть ВВП страны

По соотношению капитала миллиардеров к объёму экономики Россия занимает первое место в мире, пишет The Financial Times. На втором месте оказалась Швеция. Здесь совокупное состояние миллиардеров составляет 30% ВВП. Тройку замыкает Индия с показателем 20% ВВП. В пятёрку входят США и Франция с долями в 19% и 17%.

Издание также сравнило капитал отдельных миллиардеров по отношению к объёму экономики, в которых они проживают. Так, оказалось, что самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джеф Безос, имеет капитал всего в 0,8% американского ВВП, в то время как совладелец "Северстали" Алексей Мордашов — 1,7% российского ВВП. Впрочем, капитал испанского миллиардера Амансио Ортега равен 5,3% ВВП Испании.

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Автор: Анастасия Гостищева
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