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Продажа акций Сбербанка сократила убыток Центробанка

Экономика » Правила игры » ЦБ

Убыток Центробанка РФ по итогам 2020 года оказался в три раза меньше, чем в 2019 году. Об этом следует из отчёта регулятора, направленного в Госдуму.

Продажа акций Сбербанка сократила убыток Центробанка

В 2020 году убыток ЦБ составил 61,5 млрд рублей, в 2019 году — 182,6 млрд рублей.

Как объяснил регулятор, положительное влияние на финансовый результат оказали доходы, полученные от продажи акций Сбербанка. Впрочем, большую часть вырученных денег ЦБ отправил в бюджет, но оставил себе 300 млрд рублей.

Также убыток регулятора уменьшили сократившиеся процентные расходы по операциям абсорбирования на фоне снижения структурного профицита ликвидности банков и ключевой ставки.

В то же время снижение ставок на мировых финансовых рынках привело к падению доходов ЦБ от размещения резервных активов. В результате сложились чистые расходы против чистых доходов годом ранее.

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Афера века! Что означает продажа Сбербанка? // Делягин
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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