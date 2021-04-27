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Запущен информационный портал-невидимка для самозанятых

Экономика » Правила игры » Бизнес

Заместитель руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Арсений Беленький объявил о запуске информационного портала для самозанятых. Но по какому адресу он расположен, не уточнил.

Запущен информационный портал-невидимка для самозанятых

По его словам, это должно быть идеально — "бэк-офис для самозанятых", где можно найти всю необходимую информацию и даже работу, сообщает ТАСС. Портал начали создавать в начале этого года, в работе над ним принимали участие и сами самозанятые.

Впрочем, адрес самого портала Беленький так и не назвал, а поисковые системы на запрос о таком портале выдают ссылки исключительно на сайты Федеральной налоговой службы. Возможно, речь идёт о разделе на сайте ФНС, посвящённом самозанятым.

Специальный режим налогообложения для россиян, работающих на себя, но без привлечения сторонних сотрудников, запущен в 2019 году и распространён на всю страну в 2020 году. К 26 апреля 2021 года число самозанятых в России достигло 2,2 млн человек, согласно данным Министерства экономического развития.

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Выгодно ли выйти из тени и работать самозанятым?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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