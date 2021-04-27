Чистая прибыль Tesla взлетела почти в 30 раз

В первом квартале 2021 года чистая прибыль производителя электромобилей Tesla подскочила в 27 раз и достигла рекордного уровня. Несмотря на это, акции компании подешевели на 2,5%.

Чистая прибыль Tesla в первом квартале текущего года составила рекордные $348 млн, что в 27 раз больше, чем годом ранее, сообщает РБК со ссылкой на отчётность компании. Предыдущий рекорд зафиксирован в третьем квартале 2020 года — $331 млн. Выручка взлетела на 74%, до $10,39 млрд.

Акции Tesla подешевели на 2,5%

Несмотря на рекордные показатели, акции Tesla подешевели на 2,5% на премаркете, до $719,85. Это связано с тем, что инвесторам не понравилось отсутствие чёткого ориентира по количеству автомобилей, которые планируют произвести в этом году. В отчётности только сказано, что компания ожидает ежегодного роста на 50% "на многолетнем горизонте".

Отметим, несмотря на глобальную нехватку чипов, Tesla объявила о рекордных поставках в первом квартале. Компания преодолела дефицит за счёт перехода на новые микроконтроллеры. В итоге за первый квартал Tesla произвела 180,34 тысячи автомобилей, что на 76% больше, чем годом ранее. Продажи электромобилей выросли на 109%, до 184,88 тысячи штук.

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