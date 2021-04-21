Минтруд разъяснил порядок получения новых социальных выплат

Министерство труда и социальной защиты РФ разъяснило порядок получения новых социальных выплат, которые анонсировал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.
В частности, пособие для малоимущих беременных будет выплачиваться ежемесячно с момента постановки на учёт в поликлинике до рождения ребёнка. Его размер будет составлять половину регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина — в среднем по стране это 6,35 тысячи рублей. Заявление на пособие нужно подать в Пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг.
По предварительным оценкам главы Минтруда Антона Котякова, дополнительную поддержку получат более 700 тысяч будущих мам. Минтруд в кратчайшие сроки отработает все социальные поручения президента.
В частности, через портал госуслуг одинокие малоимущие родители смогут подать заявление на выплаты на детей 8-16 лет. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума на детей — в среднем это 5,65 тысячи рублей.
Оба типа пособий будут доступны только тем, чей доход ниже прожиточного минимума.
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