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Конституционный суд оценит законность "антиотмывочного" закона

Экономика » Финансы » Банки

Конституционный суд РФ проверит законность нормы Федерального Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма", которая позволяет банкам узнавать у клиентов адрес их проживания и отказывать в обслуживании лицам без регистрации.

Конституционный суд оценит законность "антиотмывочного" закона

Конституционный суд принял к рассмотрению жалобу Николая Гришина, который с 2001 года был клиентом Сбербанка, сообщает ТАСС. В 2018 году он пришёл в саратовский офис банка с просьбой открыть счёт и выдать ему дебетовую карту. Но Сбербанк отказал ему, сославшись на отсутствие регистрации в регионе. Гришин посчитал, что это причинило ему убытки, и подал иск в суд, но получил отказ.

Тогда мужчина обратился в Конституционный суд с жалобой, указав, что Конституция гарантирует всем равенство прав и свобод, независимо, в том числе, от места жительства. "Антиотмывочный" закон, по его мнению, нарушает это равенство, а также даёт банкам право произвольно отказывать клиентам в обслуживании.

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Новый "антиотмывочный" закон. За какими банковскими операциями будет следить государство и зачем
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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