Эксперты рассказали, как с наибольшей выгодой вкладывать в золото

Золото считается традиционным защитным активом, и в долгосрочной перспективе оно всегда демонстрирует рост в цене. Как вложить в него деньги с наибольшей выгодой, рассказали эксперты.

В частности, аналитик, эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский рекомендует покупать золотые инвестиционные монеты, чтобы не связываться с биржей и налогообложением, сообщает URA.RU.

Во-первых, монеты всегда ликвидны и находятся у вас на руках, во-вторых, они не облагаются НДС и подоходным налогом. Лучше всего покупать их у дилеров, а не в банках, чтобы приобрести монеты по цене, близкой к биржевой.

Остальные способы вложений в золото облагаются налогами. В частности, с золотых слитков придётся заплатить НДС в размере 20%. Весь доход, полученный от инвестиций на бирже, облагается НДФЛ по ставке 13%.

В настоящее время рост спроса на золото объясняется ускорившейся в США инфляцией, объяснил экономист, учёный и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Он также считает золото прекрасным активом для долгосрочных сбережений.

"Если вы хотите пересидеть на этом защитном инструменте ближайшие 10 лет, то я бы, наверное, покупал золото", — отметил Косой.