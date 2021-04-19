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Россияне не смогли разобраться в пенсионной формуле

Экономика » Финансы » Деньги

Исследование НПФ Сбербанка и портала Рамблер показало, что только 8% россиян знают всё про накопительную и страховую части пенсии, пенсионные "баллы" и прочие нюансы, которые позволяют им рассчитать свою будущую пенсию. Более половины граждан так и не сумели разобраться в пенсионной формуле.

Россияне не смогли разобраться в пенсионной формуле

Менее трети (30%) слышали о пенсионных баллах и двух частях пенсии, но не смогли понять, как это работает. При этом темой будущей пенсии интересуются 89% россиян, сообщают "Известия".

Эксперты не удивлены такими результатами опросов населения, поскольку пенсионная формула, действующая с 2015 года, сложна для понимания, хотя сама по себе довольно проста. Так, количество набранных пенсионных коэффициентов нужно умножить на стоимость пенсионного коэффициента, а потом прибавить фиксированную выплату. Основная сложность заключается в расчёте набранных пенсионных коэффициентов.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили, что рассчитать размер будущей пенсии можно на калькуляторе на сайте Пенсионного фонда. Этот сервис планируют к концу года усовершенствовать, добавив подсказки и автоматическое "подтягивание" данных. С 2022 года власти также собираются запустить информирование россиян старше 45 лет о размере будущей пенсии.

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Пенсионная формула (2019)
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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