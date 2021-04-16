Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сказки глазами психолога: про Мальвин
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку
"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой
Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников
Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину
IIHF проверит информацию о запрете на въезд в США российскому хоккеисту

Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц

Экономика » Финансы » Деньги

Спрос на туристические поездки по России с кешбэком оказался настолько ажиотажным, что выделенные правительством деньги закончились за неполный месяц действия программы. Тем не менее, Ростуризм заверил, что продажа туров по акции продлится до 15 июня, как и планировалось ранее.

Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц

Спросы на туристические поездки с кешбэком кратно превысил ожидания, поэтому выделенные правительством средства уже закончились, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к обсуждению условий программы.

Источник на рынке также подтвердил, что объём приобретённых туристических поездок уже превысил 10 млрд рублей, так что выделенные 2 млрд рублей на кешбэк исчерпаны. Тем не менее, продажа туров с кешбэком продолжается, а власти обсуждают увеличение финансирования программы.

В Ростуризме не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Там только заявили, что россияне могут продолжать покупать туры и проживание с кешбэком, как и планировалось ранее, до 15 июня текущего года.

Как подсчитали в АО "Национальная система платежных карт", с учётом высокого спроса на кешбэк придётся выделить более 6,7 млрд рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как получить Туристический кэшбэк за туры по России в 2021 году?
Автор: Анастасия Гостищева
Последние материалы
Диетолог предупредила об опасности употребления продуктов с плесенью
Охотовед рассказал об опасных обитателях подмосковных лесов
CAS простил американца Коулмана за пропуск трёх допинг-тестов
Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку
"Барселона" предложила Месси новый контракт с меньшей зарплатой
Минфин работает над возвратом денег жертвам мошенников
Мазепин стал последним во второй практике в Имоле, Леклер разбил машину
Цифровые валюты радикально поменяют представление о деньгах
IIHF проверит информацию о запрете на въезд в США российскому хоккеисту
Психолог объяснила, как избежать весенней депрессии
Популярное
Мир. Новости мира
И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине

Призыв главы российского МИД Сергея Лаврова касательно того, что "милитаристские настроения Киева" подпитывать не стоит, решили прокомментировать в Турции.

И вам продадим: из Турции ответили на рекомендацию Лаврова по Украине
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Новости спорта
Британцев возмутила новая олимпийская форма сборной России
Правда ТВ
Из закрытого архива: причина смерти Ленина
Карибские страны
Эпоха Кастро подошла к концу. Станет ли Куба подкаблучницей США
Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Василий Амирджанов Спикер Госдумы считает Россию свободной страной Василий Амирджанов Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Если Россия пойдет на войну за Донбасс, то какой она будет?
США и Канада. Новости и аналитика
Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Российский шоу-бизнес
Меладзе выразил свои эмоции по поводу рождения дочери
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников