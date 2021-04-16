Выделенные на туристический кешбэк деньги закончились за месяц

Спрос на туристические поездки по России с кешбэком оказался настолько ажиотажным, что выделенные правительством деньги закончились за неполный месяц действия программы. Тем не менее, Ростуризм заверил, что продажа туров по акции продлится до 15 июня, как и планировалось ранее.

Спросы на туристические поездки с кешбэком кратно превысил ожидания, поэтому выделенные правительством средства уже закончились, сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к обсуждению условий программы.

Источник на рынке также подтвердил, что объём приобретённых туристических поездок уже превысил 10 млрд рублей, так что выделенные 2 млрд рублей на кешбэк исчерпаны. Тем не менее, продажа туров с кешбэком продолжается, а власти обсуждают увеличение финансирования программы.

В Ростуризме не стали ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Там только заявили, что россияне могут продолжать покупать туры и проживание с кешбэком, как и планировалось ранее, до 15 июня текущего года.

Как подсчитали в АО "Национальная система платежных карт", с учётом высокого спроса на кешбэк придётся выделить более 6,7 млрд рублей.

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