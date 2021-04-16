Россия практически избавилась от долгосрочных гособлигаций США

Согласно новым данным Министерства финансов США, Россия практически полностью избавилась от американских долгосрочных государственных облигаций. По итогам февраля объём таких бумаг в российском портфеле сократился до $306 млн.

В начале февраля РФ владела долгосрочными гособлигациями США на общую сумму $2,7 млрд. В то же время за февраль России увеличила объём вложений в американские краткосрочные гособлигации с $3,4 млрд до $5,5 млрд.

Таким образом, общий объём гособлигаций США в российском портфеле оценивается в $5,8 млрд против $6,2 млрд месяцем ранее.

Тройка крупнейших кредиторов США по итогам февраля не изменилась — Япония с портфелем на $1 трлн 258,2 млрд, Китай с вложениями на $1 трлн 104,2 млрд и Великобритания, вложившая $459,5 млрд.

В топ-10 также входят Ирландия, Люксембург, Бразилия, Швейцария, Бельгия, Тайвань и Гонконг. Общий объём гособлигаций США, купленный иностранцами, составляет $7 трлн 98,9 млрд, из них бумаги на $4 трлн 235,4 млрд приобретены правительствами и Центробанками разных стран.

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