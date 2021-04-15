Уровень бедности в России упал до минимума с 2014 года

В 2020 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,1%, что является минимумом с 2014 года (11,3%). Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2019 году уровень бедности составлял 12,3%.

Число бедных россиян в 2020 году оценивается в 17,8 млн человек, что на 300 тысяч человек меньше, чем в 2019 году.

Отдельно в четвёртом квартале 2020 года уровень бедности составил 9,2%, как и годом ранее. При этом число малоимущих сократилось по сравнению с предыдущим кварталом на 5,3 млн человек, до 13,5 млн человек.

Столь положительную динамику Росстат объясняет ростом среднедушевых доходов на 22,6% в квартальном выражении, среднемесячной начисленной зарплаты на 14,3% и пенсий по старости на 5,2%.

Отчасти на сокращение бедных россиян повлияло снижение прожиточного минимума на 2,4%, до 11 329 рублей.

Росстат отмечает, что главным фактором поддержки малоимущих россиян стали социальные программы, в рамках которых потрачено 3,4 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем в четвёртом квартале 2019 года.

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