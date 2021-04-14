Профсоюзы предложили "замедлить" повышение пенсионного возраста

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает замедлить темпы повышения пенсионного возраста с шести месяцев до трёх месяцев в год. Также профсоюзы настаивают на индексации пенсий работающих пенсионеров.

В проекте постановления генерального совета ФНПР говорится о необходимости при переговорах с правительством РФ "настаивать" на совершенствовании социально-экономической политики с включением в неё "замедления" повышения пенсионного возраста.

Также профсоюзы настаивают на индексации пенсий работающих пенсионеров и отмене повышения пенсионного возраста для работников Крайнего севера и приравненных к нему территорий. Кроме того, ФНПР предлагает снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 6% для тех, кто зарабатывает менее 2,4 млн рублей в год.

При этом глава ФНПР Михаил Шмаков призывает повысить минимальный размер оплаты труда до 41,8 тысячи рублей — "таков минимальный потребительский бюджет", сообщает ТАСС.

В проекте постановления генерального совета ФНПР отмечается необходимость повышения минимального пособия по безработице до величины прожиточного минимума, а максимального — до среднемесячной начисленной зарплаты.