Стали известны регионы-лидеры по росту просроченной задолженности

Рост просроченной задолженности по кредитам наблюдается практически во всех регионах России. О том, какие регионы "лидируют" в этой гонке, сообщает РИА "Новости".

Согласно данным Центробанка РФ, которые проанализировал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, лидером по росту просроченной задолженности является Севастополь. За год с 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года объём просроченных кредитов здесь вырос на 71,6%.

На втором месте расположилась Калининградская область, на третьем — Крым. В Калининградской области объём просроченных кредитов увеличился за год на 55,7%, в Крыму — на 50,8%.

В целом по России объём просроченной задолженности по кредитам вырос на 22,2%.

То, что Севастополь и Крым вошли в тройку лидеров объясняется агрессивной экспансией розничного кредита. Так, совокупный объём выданных в Севастополе кредитов за год подскочил на 44,8% (1 место в России), в Крыму — на 36,3% (2 место). Эти регионы также лидируют по темпам выдачи розничных кредитов.