Эксперт рассчитывает на укрепление рубля к концу апреля

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич считает, что рубль достаточно эффективно сопротивляется санкционному давлению. Он допускает, что к концу апреля курс рубля вырастет, сообщает "Российская газета".

12 апреля 2021 года биржевой курс рубля по отношению к евро превышал 92 рубля, по отношению к доллару — 77 рублей. Тем не менее, по словам Купцикевича, появились признаки усиления покупок, которые являются важным сигналом восстановления уверенности в российских активах. Ещё одним важным сигналом стала позитивная динамика "голубых фишек" российского фондового рынка.

При этом Казначейство США запланировало крупные размещения государственных облигаций на этой неделе. Если это приведёт к росту их доходности, то будет плохим знаком для рубля. Впрочем, эксперт считает, что "долларовый пылесос" по большей части сделал свою работу и размещение новых гособлигаций не должно повлиять на стоимость бумаг.

В целом Купцикевич полагает, что к концу апреля рубль может укрепиться до нижней границы диапазона 73-77 рублей за $1, учитывая восстановление российской экономики и ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.